مطار القاهرة الدولي يستقبل 820 مصريا عائدين من عدة دول عربية

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، 5 رحلات طيران استثنائية على متنهما نحو 820 من المصريين العالقين، بالمملكة العربية السعودية، والكويت، والإمارات، والسودان، منذ تعليق الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن المطار استقبل رحلة نظمتها الشركة الوطنية مصر للطيران قادمة من مدينة دبي، على متنها 158 راكبا، واستقبل المطار رحلة الخطوط الكويتية القادمة من الكويت وعلى متنها 220 راكبا من المصريين، واستقبل المطار رحلة للخطوط السعودية قادمة من جدة وعلى متنها 184 راكبا، كما استقبل المطار رحلة خطوط العربية للطيران القادمة من مدينة الشارقة وتقل 174 راكبا، ورحلة خطوط بدر للطيران القادمة من الخرطوم والتي تقل 84 راكبا مصريا.

وخضع جميع ركاب الرحلات للفحص الطبي بصالات الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة.