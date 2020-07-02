اليوم.. مطار القاهرة يشهد انطلاق وعودة 113 رحلة على متنها 12114 راكبا

يسيّر مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، 113 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها 12 ألفًا و114 مسافرًا، ومن المنتظر أنَّ تغادر المطار 58 رحلة سفر إلى عدة جهات، أوربية، وعربية، وأسيوية، وأفريقية، تقل على متنها 5 آلاف و218 راكبًا من جنسيات مختلفة .

وذكرت مصادر بمطار القاهرة، أنَّ صالات الوصول ستستقبل خلال الـ24 ساعة المقبلة 55 رحلة، تقل على متنها 6 آلاف و796 راكبًا من عدة دول أجنبية وعربية.

وأضافت المصادر، لـ"الوطن"، أنَّ الرحلات تسيّرها عدة شركات مختلفة وتشمل رحلات طيران لشركات دولية عربية والناقل الوطني "مصر للطيران"، إضافة لشركات مصرية خاصة، إلى جانب بعض من الرحلات الخاصة.

وأكّدت المصادر، أنَّه يتمّ الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، كما يتمّ مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.