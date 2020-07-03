مطار القاهرة يستقبل 113 رحلة خلال اليوم الثاني للانطلاق المنتظم

سيَّر مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس، ثاني أيام انطلاق الرحلات المنتظمة بجداول التشغيل خلال الـ 24 ساعة الماضية، 113 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، أقلت على متنها حوالي 12114 راكبا، فيما غادر المطار 58 رحلة سفر إلى عدة جهات أوروبية، وعربية، وأسيوية، وإفريقية، أقلت على متنها 5218 راكبا.

وأكدت المصادر استقبال صالات الوصول خلال الـ 24 ساعة الماضية 55 رحلة، تقل على متنها 6796 راكبا من عدة دول أجنبية وعربية، بالإضافة إلى عدة عواصم أوروبية.

واستقبل مطار القاهرة الدولى رحلة شركة مصر للطيران رقم MS986 القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية وتقل على متنها 308 ركاب.

وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة أن الرحلة قادمة من نيويورك وتعد الرحلة الأولى ضمن الطيران المنتظم بعد بدء عودته أمس الأول الأربعاء ومن المعروف أن الناقل الوطنى المصرى يسير رحلة يوميا على خط نيويورك.

وفي سياق متصل أكدت مصادر مطلعة بالشركة الوطنية القابضة مصر للطيران أنها سيرت أمس الخميس، رحلات إلى 17 وجهة دولية تقل على متنها حوالي 2000 راكب وذلك فى ثانى أيام استئناف حركة الطيران بعد تعليقها مارس الماضى بسبب جائحة كورونا المستجد كوفيد 19.

وأضافت المصادر: "كما أعاد الناقل الوطنى المصرى مصر للطيران، رحلات من 15 عشر وجهة دولية، تقل أكثر من 3 آلاف راكب قادمين من عدة وجهات أوربية وعربية وإفريقية"، مشيرة إلى أن وجهات الطيران المنتظم بلغت أمس الأول الأربعاء 14 نقطة، وزادت أمس الخميس 3 نقاط جديدة لتصل لـ17 وجهة ما بين أوروبا وأمريكا وأفريقيا، ودول الخليج، والمغرب العربي.

في غضون ذلك أعلن تحالف ستار، أكبر تحالفات الطيران في العالم، بالتعاون مع شركات الطيران الأعضاء به توفير مجموعة من التدابير التي تهدف إلى التأكيد على سلامة وصحة العملاء عند سفرهم على رحلات أي من الشركات الأعضاء بالتحالف، وكذلك بهدف توفير المعلومات المتعلقة بالصحة والسلامة أمام عملائه، حتى يشعر عملاء بالراحة والثقة أثناء التخطيط لسفرياتهم، والتزام التحالف بمتطلبات السلامة والصحة ومستويات النظافة.

واتفقت الشركات الـ 26 الأعضاء بتحالف ستار على تطبيق عدد من التدابير الصحية وغيرها الخاصة بالسلامة والنظافة والتي تهدف إلى منح الثقة للعملاء بأنهم بمجرد صعودهم على واحدة من رحلات الشركات الأعضاء في التحالف، فإنهم سيحصلون على نفس مستوى العناية والاهتمام من خلال توفير مستلزمات الوقاية والتعقيم والنظافة الشخصية، ومعدات السلامة الشخصية المزودة إلى الأطقم الجوية بالإضافة إلى التدابير الخاصة المتبعة للتعامل مع المسافرين الذين يتعرضون لأزمات صحية على متن الطائرة جنبًا إلى جنب مع منتجات التعقيم المستخدمة لتنظيف الطائرات.

ويستهدف تحالف ستار تزويد عملائه بالمعلومات التي تهمهم أثناء رحلة سفرهم وما يجب أن يتوقعوه في كل خطوة يخطونها.

وقال جيفري جو، المدير التنفيذي لتحالف ستار خلال بيان له، لا شك أن سلامة عملائنا هي أولوياتنا الأولى، فلقد تعاونا مع الشركات الأعضاء بالتحالف بهدف تطبيق تدابير للتأكيد على سلامة وصحة عملائنا حتى يسافرون بكل ثقة.

وأضاف جو "إن الالتزامات التي تقدمها الشركات الأعضاء بالتحالف ومعلومات السفر التي يوفرها التحالف هما خطوتان في رحلتنا للتأكيد على التزام عملائنا بتدابير الصحة والسلامة عند سفرهم على متن رحلات الأعضاء بالتحالف، كما أننا نعمل على تطوير مجموعة من المبادرات للتأكيد على توفير تجربة سفر مميزة لعملائنا كما تعودوا".

كان الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، قد شهد أمس الأربعاء عودة حركة الطيران لمصر بعد تعليق دام منذ مارس الماضى وتفقد حالة الركاب واطمأن على كافة الإجراءات الاحترازية للتصدى لجائحة كورونا المستجد كوفيد 19.