27 رحلة طيران تغادر القاهرة لعدة وجهات على متنها 3500 راكب

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، 27 رحلة طيران دولية إلى عدة وجهات مختلفة بالخارج تقل على متنها 3500 راكب، من جنسيات مختلفة، وذلك بعد عودة حركة الطيران المنتظم بالمطارات المصرية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت مصادر بالمطار، إن صالات السفر شهدت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، مغادرة 27 رحلة دولية في طريقها لعدة دول بالخارج، منها الكويت، السعودية، الإمارات، ألمانيا، إيطاليا، والنمسا، والولايات المتحدة الأمريكية، واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي الفيروس القاتل، حيث تم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

ويتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التي تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.