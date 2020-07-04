مطار القاهرة يستقبل 13571 مسافرا خلال الـ24 ساعة الماضية

استقبل مطار القاهرة الدولي، أمس الجمعة، ثالث أيام عودة الرحلات الجوية المنتظمة، حيث امتد الجسر الجوي، لسفر وإعادة 13571 مسافرا عبر مباني المطار الثلاث، وسط إجراءات وقائية مشددة، بينهم 1445، مصري عائدين من الكويت فقط عبر 5 مطارات مصرية.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، أن مطار القاهرة الدولى، استقبل على مدار الـ24 ساعة الماضية، أمس الجمعة، 62 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، كانت تقل على متنها 8393 مصري ومسافرين من جنسيات مختلفة.

كما غادر المطار 62 رحلة سفر إلى عدة وجهات، أوربية وعربية، وأسيوية، وإفريقية، كانت تقل على متنها 5178 راكب من جنسيات مختلفة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات الوصول بالمطار استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، رحلات دولية من عدة وجهات خارجية، سيرتها شركات دولية وعربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تقوم بتطبيق كل الإجراءات الإحترازية والوقائية، وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الإجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.

وقال الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، أنه تمت دراسة كل الإجراءات التي تم فرضها في المطارات العالمية، وتم تطبيقها على أعلى مستوى في مصر، وقد يفوق مستوى إجراءات الوقاية دول كبرى على مستوى العالم.

وأكد خلال تصريحاته أمس، هناك مرور مستمر من قبل وزير الطيران المدني ونوابه ورؤساء الشبكات، ومدري مباني المطارات للتأكد من تطبيق تلك الإجراءات، مشيرا إلى أنه تم تحقيق نسبة مرتفعة للغاية من إمتلاء الطائرات والتي بلغت حوالي 60%، في اليوم الأول لإستئناف الطيران المدني.

وأضاف أن جميع الإجراءات الإحترازية التي يتم تطبيقها في المطارات، تتم على أعلى مستوى، موضحًا أنه تم تطوير البنية التحتية لجميع المطارات، وتم تزويدها بكافة أدوات وأجهزة الوقاية والمتمثلة في الأجهزة الحرارية والتباعد الاجتماعي وغيرها، وذلك فور الإعلان عن تعليق حركة الطيران المدني منتصف مارس الماضي، وحتى اللحظات الأخيرة التي سبقت عودة إستئناف الرحلات للعمل.

وتابع مناع، مطاراتنا مؤمنه تماما، وتتم مراجعة الإجراءات الوقائية والإحترازية بشكل يومي للتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

في غضون ذلك دعا الإتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" حكومات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى تطبيق حلول بديلة عن الحجر الصحي عند الوصول إلى مطاراتها، وذلك للحد من التهديدات الإقتصادية، مشيرة إلى أن التقديرات الاقتصادية الأخيرة، أظهرت تراجع أداء أسواق الطيران الرئيسية في المنطقة منذ شهر أبريل، حيث انخفضت أعداد الركاب، وإيرادات شركات الطيران وانعكست سلبا على أعداد الوظائف المعرضة للإلغاء.

وقال محمد على البكري نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي لإقليم أفريقيا والشرق الأوسط، خلال بيان صحفي يتوجب على حكومات المنطقة في ظل هذه الظروف الراهنة إيجاد حلول بديلة لقوانين الحجر الصحي، إذ تضم المنطقة أكبر عدد للدول التي تفرض قوانين الحجر الصحي عند الوصول إلى مطاراتها، ما يضعها في حجر كامل عن العالم، مما يعود بالضرر على قطاعي السياحة والسفر، كما يشكل خسائر كبيرة في القطاع الذي يعتمد عليه 8.6 مليون شخص في معيشتهم.