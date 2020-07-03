وزير الري: مقدرش أقول إن نبرة إثيوبيا كانت هادية في اجتماع اليوم

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية، إن اجتماع سد النهضة سيبدأ في الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، حيث تم الاتفاق على عقد أكثر من جلسة، لمناقشة الملف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "مقدرش أقول نبرة إثيوبيا كانت هادية، هي هي، استخدموا نبرتهم العادية، من وجهة نظرهم إنهم قدموا حاجات كتير، وإحنا من وجهة نظرنا إننا لسه مخدناش حاجة تحقق متطلباتنا".

وتابع: "تم الإشارة إلى مسألة تشغيل السد بطريقة لا تؤثر على سلامة السدود السودانية، وحصل إشارة لهذا الأمر، وهذا الأمر يهم السودان بشكل أكبر، ونعمل أيضًا على تأمين منشآتنا والسد العالي، حتى لو انهار سد النهضة نستطيع التعامل معه، لكن السودان قلقانين أوي".

وأعلنت وزارة الري والموارد المائية، مساء اليوم الجمعة، استئناف الاجتماعات الوزارية الثلاثية لوزراء المياه من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا بخصوص اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.

وأوضح بيان الوزارة، أن الاجتماع جاء برعاية جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقى وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا وممثلى مكتب الاتحاد الافريقي ومفوضية الاتحاد الافريقى، والخبراء القانونين من مكتب الاتحاد الافريقى.

وبحسب البيان استعرضت كل من مصر والسودان وإثيوبيا مواقفها بخصوص مفاوضات سد النهضة والتي أظهرت انه لا زالت هناك خلافات جوهرية على المستويين الفني والقانونى بين الدول الثلاث، وتم الاتفاق على استكمال النقاشات غداً بنفس الآلية بحضور المراقبين والخبراء.