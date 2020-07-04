مطار القاهرة يسير اليوم 111 رحلة طيران لـ12310 مسافر

يسير مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم السبت، 111 رحلة طيران سفر ووصول، تقل على متنها 12310 مسافر.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن المطار سيسير خلال الـ24 ساعة المقبلة، 57 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها حوالي 8654 مسافر، فيما يغادر المطار 54 رحلة سفر إلى عدة وجهات، أوربية وعربية وأسيوية وإفريقية، تقل على متنها 3656 مسافر.

وأشارت إلى أن صالات الوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة رحلات دولية من عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التي تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.