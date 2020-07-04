28 رحلة طيران دولية تقل 2539 مسافرا تغادر القاهرة

غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، 28 رحلة طيران دولية إلى عدة وجهات مختلفة بالخارج وعلى متنها 2539 راكبا، وذلك بعد عودة حركة الطيران المنتظم بالمطارات المصرية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وصرحت مصادر مطلعة بالمطار، أن صالات السفر بالمطار شهدت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، مغادرة 28 رحلة دولية في طريقها لعدة دول بالخارج، منها فرنسا، إيطاليا، هولندا، ألمانيا، النمسا، بلجيكا، الكويت، السعودية، الإمارات، البحرين، أثيوبيا، عمان، السودان.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.