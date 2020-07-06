نشرة أخبار تركيا.. "العدالة والتنمية" يخطط لإجراء انتخابات مبكرة لاستبعاد الأحزاب الجديدة

بعد لقاء وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس في أثينا، صرح الطرفان أنهم قد ناقشوا تصرفات تركيا الاستفزازية في شرق المتوسط وقد كونوا جبهة دبلوماسية ضد أنقرة.

وصرح نيكوس دندياس في بيانه: "في سياق التنسيق المتقارب بيينا، ناقشنا آخر التطورات في المنطقة، وبشكل خاص زعزعة تركيا للاستقرار في المنطقة بأكملها، من العراق إلى ليبيا، وأعربنا عن قلقنا بشأن الانتهاكات الحقوقية المستمرة لتركيا، ومن المهم أيضا التأكيد على إنشائنا جبهة دبلوماسية قائمة على القانون الدولي".

وأضاف أن كل من قبرص واليونان قد أكدا على ارتباطهم ارتباطا وثيقا بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

استطلاع رأي: استمرار التراجع في نسب التصويت للعدالة والتنمية

في استطلاع رأي جديد قامت به شركة متروبول للأبحاث بعنوان "نبض تركيا يونيو 2020" أجاب فيه المشاركين عن أي حزب سياسي سوف يصوتوا له إذا كانت الانتخابات البرلمانية يوم الأحد المقبل.

ووفقا لاستطلاع متروبول، فإن انخفاض معدل التصويت لـحزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا، وحزب الحركة القومية مازال مستمرا، بينما كانت المجموعة الثالثة الأكبر هي الذين لم يحسموا قرارهم بالنسبة للتصويت بعد، حيث كانت نسبتهم 9.2 في المائة.

وبحسب الاستطلاع، فقد انخفض معدل التصويت لحزب العدالة والتنمية، الذي وصل فى شهر فبراير الماضي إلى 33.9 في المائة، وفي مارس إلى 33.7 في المائة، و32.8 في المائة في شهر أبريل، و30.7 في المائة في مايو، وأخيرا وصل التصويت إلى نسبة 30.3 في المائة خلال شهر يونيو الماضي.

بينما انخفض معدل تصويت لحزب الحركة القومية، الذي كان 7.3 في مايو، إلى 6.2 في يونيو ، بينما وصل معدل تصويت حزب الشعب الجمهوري، الذي كان 17.7 في مارس، إلى 19.0 فى إبريل و21.7 في مايو، ليرتفع إلى 24 في المائة في يونيو، كما ارتفعت أيضا نسب التصويت لحزب علي باباجان وحزب أحمد داوود أوغلو.

حكومة العدالة والتنمية تخطط لإجراء انتخابات مبكرة لاستبعاد الأحزاب الجديدة من المشهد السياسي

قال إسماعيل كوتشوكايا، الصحفي ومقدم برنامج "ساعة المنبه" على قناة Fox TV، أن حزب العدالة والتنمية يخطط لإجراء انتخابات مبكرة في عام 2021.

حيث صرح إسماعيل كوتشوكايا في مداخلة له ببرنامج Tele1 مع تونجاي مولافيس أوغلو في برنامج العنوان الفوري أن حزب العدالة والتنمية ينوي إجراء انتخابات مبكرة عام 2021، كما أكد أنتقد كوتشوكايا الغرامات الجزائية التي يتم فرضها على أعضاء وسائل الإعلام المعارضة، وقال إنه بعيدا عن الغرامات فإنه يتم عمل حملات تشوية حتى تفقد هذه المؤسسات سمعتها واعتبارها.

وأكد على أن حكومة العدالة والتنمية تخطط لإجراء انتخابات مبكرة حتى تستبعد من المشهد حزبي ديفا الذي يترأسه علي باباجان، وحزب المستقبل الذي يشغل أحمد داوود أوغلو منصب الرئيس العام للحزب.

تركيا تنفق 78 مليار ليرة في عام 2019 على السجائر

في بيانات لوزارة الصحة التركية، فقد تم إنفاق 78 مليار ليرة تركية خلال العام الأخير في تركيا على السجائر.

وقد نشرت يورونيوز إحصائيات تتعلق باستهلاك السجائر في تركيا، أوضحت فيه أن الجانب الاقتصادي للسجائر في تركيا لا يقل أهمية عن الصحة، ففي عام 2019 تم بيع 119.75 مليار سيجارة، بقيمة بلغت 78 مليار ليرة تركية.

كما أوضحت أن صناعة التبغ في تركيا تعتبر من أهم الصناعات، حيث تستخدم الشركات المصنعة طرق مبيعات استراتيجية وعنيفة وعلى مدار سنوات لجذب الشباب إلى منتجات التبغ والنيكوتين هناك.

ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تركيا إلى 204 ألف 610 حالة

في التقرير اليومي لوزير الصحة التركي المتعلق بإحصائيات فيروس كورونا، فقد تم تسجيل 1154 حالة إصابة جديدة في تركيا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، وتسجيل 20 حالة وفاة جديدة.

ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 204 ألف و610 حالة إصابة بعد تسجيل 1154 حالة إصابة جديدة، بينما وصل إجمالي الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 5 الآلاف 206 حالة وفاة بعد تسجيل 20 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأخيرة.

كما أشار الوزير إلى أن هناك ارتفاع في الحالات الموجودة بغرف الرعاية المركزة عن الأيام الماضية، وأن الانخفاض في عدد حالات الإصابة أصبح يسير ببطء.

الاحتفال باليوم العالمي للمرأة أصبح جريمة في تركيا

بعد اعتقال العديد من الأشخاص في إطار التحقيقات الموجهة ضد جمعية روزا النسائية، تم اليوم استكمال عريضة اتهام كلاً من نارين جازور وجولجيهان شيمشك من بين الأسماء التي كان قد تم اعتقالها، وجاء في عريضة الاتهامات الموجهه لهما، المشاركة في احتفالات اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس، وأيضا الانضمام لمنظمة إرهابية والدليل عليها رفع لافتات كُتب عليها "قفوا ونظموا أنفسكم ضد عنف الرجال والدولة".

وقد تم إعداد عريضة اتهام منفصلة ضد كلاً من الناشطة جولشيان شيمشيك وعضو الجمعية نارين جيزجور، اللاتي قد أعتقلن في إطار التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام التركي بديار بكر ضد جمعية روزا النسائية.

وفيما يتعلق بتوجيه الاتهامات لكلاً من شيمشك وجيزجور بسبب الانضمام لاحتفالات اليوم العالمي للمرأة وانضمامهم لمنظمة إرهابية بسبب رفع لافتات كتب عليها "قفوا ونظموا أنفسكم ضد عنف الرجال والدولة"، يتوقع أن يُحكم عليهم بالسجن مدة تتراوح ما بين 6 سنوات و3 أشهر إلى 15 عاما.