مطار القاهرة الدولي يستقبل 800 مسافر من جنسيات مختلفة

استقبل مطار القاهرة الدولي، السبت، 7 رحلات دولية تابعة للشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، تقل على متنها 800 راكب من جنسيات مختلفة، قادمين من ألمانيا وهولندا وبلجيكا، والنمسا، والإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن رحلات الشركة المنتظمة تزامناً مع عودة الحركة الجوية بالمطارات المصرية بعد توقف استمر نحو ثلاثة شهور بسبب فيروس كورونا.

وأكدت مصادر مطلعة بالمطار، أن صالة الوصول بمطار القاهرة أستقبلت مساء اليوم، 7 رحلات دولية لشركة مصر للطيران، الرحلة الأولى قادمة من دولة الإمارات وتقل على متنها 101 راكب، والثانية قادمة من فيينا وتقل 78 راكبا، والرحلة الثالثة قادمة من أمستردام وعليها 110 ركاب، والرابعة قادمة من بروكسل وتقل على متنها 128 راكبا.

كما استقبل المطار 3 رحلات عائدة من ألمانيا وعلى متنهم 385 راكبا.

زتم الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية داخل صالات الوصول بالمطار وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة الوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كانت شركة مصر للطيران، أعلنت عن تشغيل رحلات دولية تزامنا مع عودة الرحلات المنتظمة، إلى 17 نقطة بقارة أوروبا و 4 نقاط بقارة أفريقيا و4 نقاط بالخليج والشرق الأوسط و3 نقاط بأمريكا الشمالية وإلى مدينة جوانزو بالصين اعتبارا من 1 يوليو الماضي.