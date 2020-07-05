قاسم: الجيزة الأكثر مخالفة في تقديم الشيشة ونسب التباعد في المقاهي

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنه جرى رصد 200 مخالفة تقديم شيشة في المقاهي هذا الأسبوع، بالإضافة إلى فتح صالات جيم وبعض الشواطئ الخاصة، وبعض المقاهي ومحال تجارية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، عبر شاشة دي إم سي: "الجيزة هي الأكثر مخالفة في تحرير مخالفات تطبيق الـ25% والتباعد الاجتماعي وإعداد الإجراءات الاحترازية والمخالفات الخاصة بتقديم الشيشة، ثم القاهرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والإسكندرية".

وتابع: "هذه المخالفات تم ضبطها بواسطة الرقابة والتفتيش والمتابعة ولم ترد إلينا شكاوى عبر مبادرة صوتك مسموع".

وشدد على أن الغلق التام والغرامة المالية عقوبة أصحاب المقاهي المخالفين لتطبيق الإجراءات الاحترازية، أو تكون العقوبة غرامة مالية تصل إلى 4000 جنيه أو الحبس لمدة سنة وخاصة في المخالفات الفجة مثل تقديم الشيشة.