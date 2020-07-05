للصياغة.. "المحمول" يعيد مادة بقانون غش الامتحانات لتشريعية النواب

قرر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إعادة المادة الثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعادة ضبطها، وذلك بما يُراعي المرونة والتقدم، محذرًا من أن صياغتها بهذا الشكل قد يثير المشاكل علي حد قوله.

وتنص المادة الثانية المعروضة على الجلسة العامة، على أن يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقاده دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة، أو غيرها من أجهزة الإتصال أو الإرسال، أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى، من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

يأتى ذلك بعد أن أثارت المادة جدلًا واسعًا، وشدد الدكتور علي عبد العال، على أهمية ضبط الصياغة حتى لا يتم إرسال كل من يحوز تليفون محمول داخل اللجنة، دون استخدامه في واقعة الغش إلى النيابة.

ودعا "عبد العال"، اللجنة التشريعية بالتنسيق مع الحكومة في إعادة النظر في صياغة المادة، قائلًا: "بحكم خبرتي في الجامعة، هذه المادة ستؤدي إلي مشاكل كبيرة، غير أن أولياء الأمور أصبحوا يتواصلون مع أبنائهم عقب الامتحانات بالهاتف المحمول، بدلًا من التواجد أمام مقار اللجان".

كما دعا "عبد العال"، إلي خفض الحدين في الغرامة المنصوص عليها، لاسيما وأنها واإن كانت ستطبق علي الطالب لكن من سيتحملها هو ولي الأمر.