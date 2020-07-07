محافظ الفيوم عن تقييد طفل في المستشفى العام: إجراء طبي ضروري

قال الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، إن أجهزة الأمن بالمحافظة رصدت طفلا بإحدى الأسر تظهر عليه علامات الإعياء الشديدة وبشرته تخلف عنهم، فتم التعامل الأمنى معهم ونقل الطفل لمستشفى الفيوم العام لتلقى العلاج اللازم، وتابع: "عمر الطفل عام ونصف تقريباً واهتمامى به من منطلق الإنسانية ولا علاقة له كونى محافظاً".

وأضاف "الأنصارى" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الأجهزة الأمنية قامت بالتحفظ على الأسرة التى كان بحوزتها الطفل.

وتعليقاً على الصورة التى تم تداولها للطفل وهو مقيد اليد داخل المستشفى، قال محافظ الفيوم، إن هذا إجراء طبي ضروري لأنه كان في حالة إعياء شديدة تتطلب إعطاءه بعض المحاليل التى تتطلب تقييد حركته.

ولفت محافظ الفيوم إلى أنه تم سحب البصمة الوراثية للطفل، وتوفير كل ما يلزم لرعايته، مشيداً بدور وزارة التضامن التى ساهمت فى ذلك.