مطار القاهرة يسير 103 رحلات لنقل 9811 مسافرا اليوم

يسير مطار القاهرة الدولي اليوم، 103 رحلات دولية وداخلية وخاصة، تنقل على متنها 9811 راكبا.

وقالت مصادر مطلعة في مطار القاهرة، إنّ اليوم يشهد تسيير 50 رحلة تنقل 4047 راكبا، في حين يستقبل المطار 53 رحلة وصول تقل على متنها 5764 راكبا إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية.

وأوضحت المصادر، أنّ صالات الوصول بالمطار تستقبل خلال الـ24 ساعة المقبلة، رحلات دولية من عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، إضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتطبق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

وكذلك يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، ومتابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب الذين تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.