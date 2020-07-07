مصادر: الخطوط الفرنسية تستأنف رحلاتها للقاهرة

قالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إنّ الخطوط الفرنسية ستستأنف رحلاتها المنتظمة إلى مطار القاهرة، بواقع رحلتين أسبوعيا.

وأوضحت المصادر أنّ مطار القاهرة الدولي والمطارات المصرية كافة، مستعدة لاستقبال وسفر الرحلات، ويخضع ركاب جميع الرحلات للفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي الإجراءات الإحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وطبّقت الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.