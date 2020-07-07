مصادر: أبراج الشيخ زايد تقع داخل محيط ارتفاق مطار 6 أكتوبر

نفت وزارة الطيران المدني، تلقى أي استغاثة، من الفنانة إنعام سالوسة، بشأن بناء أبراج سكنية تصل ارتفاعاتها 20 طابقا، بمدينة الشيخ زايد.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدني أنه لم يتم مخاطبة الوزارة الطيران من قبل الفنانة، إنعام سالوسة، بشأن إقامة مشروع أبراج زيد بمدينة الشيخ زايد، بينما تم إخطار الوزارة بتاريخ 15 يونيو من العام الماضي، بصحيفة الطعن رقم 35347 لسنة 73 ق من قبل المستشار نائب هيئة قضايا الدولة وطلب موافاتهم بالمعلومات والمستندات المتعلقة بموضوع الدعوى والتعقيب، ومن ثم فقد أخطرت وزارة الطيران المدني المستشار نائب هيئة قضايا الدولة بتاريخ 6 أغسطس 2019 أن موقع وعنوان الأبراج محل التداعي يقع داخل منطقة الارتفاق الجوي لمطار 6 أكتوبر.

وأوضح المصدر، أن الارتفاق الجوي يعني المناطق المحيطة بالمطارات دائرة نصف قطرها 15 كم حول المطار والغرض من تحديدها هو تعريف حدود المجال الجوي المحيط بالمطارات الذي يجب أن يظل خاليًا من العوائق لكي تؤدي الطائرات عمليتها بأمان في المطار، ولئلا يتعذر استخدام المطار من جراء تكاثر العوائق في تلك المناطق.

وتابع المصدر، أنه ليس من حق وزارة الطيران المدني، الاعتراض على المشروع، لأنها سلطة هيئة قضايا الدولة، باعتبارها السلطة المختصة.

وكانت الفنانة إنعام سالوسة، توجهت بشكوى إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن وجود أبراج عدد طوابقها 20 طابقا بمدينة الشيخ زايد، الأمر الذي يعد مخالفًا للقانون، مشيرة إلى أن هناك عدد من سكان المدينة رفعوا قضية ولكن رُفضت بعد عام وأكثر من التقاضي.

وفي استغاثتها للرئيس عبدالفتاح السيسي، قالت الفنانة إنها وأهالي المنطقة طلبوا ردًا من وزير الطيران كونها قريبة من مطار سفنكس، وهل هناك تعارضا، ولكن دون استجابة.

واستغاثت الفنانة إنعام سالوسة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بالرئيس قائلة إن إحدى الشركات بنت أبراج من 20 طابقا بالمخالفة للقانون، ورفعنا قضية ولكنها رفضت شكلا بعد عام وأكثر من التقاضي، وهو ما يتطلب تدخل جهات أخرى للاستماع لشكوانا والعمل على حلها.