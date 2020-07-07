اشتباه في إصابة مراقب بكورونا.. وإعياء 3 طالبات في الثانوية بكفر الشيخ

أصيب مراقب بالاشتباه بفيروس كورونا، وجرى عزله لحين اتخاذ الإجراءات معه، كما تعرضت 3 طالبات بمراكز قلين، دسوق ومطوبس، لحالة من الأعياء وجرى نقلهن إلى المستشفيات القريبة بواسطة سيارات إسعاف.

واعلنت غرفة العمليات ومركز الزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، برئاسة المهندس محمد عبدالله، مدير مركز الأزمات، عن إصابة الطالبة "ندى. ا. ح"، بلجنة مدرسة قلين الثانوية، باشتباه زائدة دودية وجرى نقلها لمستشفى قلين المركزي فوراً، كما أصيبت الطالبة "ندى.م.ا"، بلجنة مدرسة الثانوية بنات بدسوق، بحالة إغماء، وجرى نقلها إلى مستشفى دسوق العام.

وأعلن عبد الله، عن إصابة الطالبة "سامية .ا.ب"، بلجنة مدرسة الثانوية بنات في مطوبس، بنزلة معوية ومغص وجرى نقلها إلى مستشفى مطوبس المركزي.