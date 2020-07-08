مطار القاهرة يواصل نشاطه باستقبال ووداع 103 رحلات دولية وداخلية

واصل مطار القاهرة الدولي أمس الثلاثاء، استقبال ووداع 103 رحلات دولية وداخلية وخاصة تقل على متنها 9811 مسافرا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة أن أمس الثلاثاء شهد تسيير 50 رحلة أقلت على متنها 4047 مسافرا، فى حين استقبل المطار 53 رحلة وصول أقلت على متنها 5764 مسافرا إلى عدة وجهات، أوروبية، وعربية، وأسيوية، وإفريقية.

وأوضحت المصادر ، إن صالات الوصول بالمطار استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، رحلات دولية من عدة وجهات بالخارج، سيرتها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، واتخذت سلطات المطار، جميع الإجراءات الإحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

في غضون ذلك أكد الطيار عمرو أبو العينين، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أنه في ضوء هذه الاستعدادات والضوابط التي حددتها مختلف دول العالم، فقد وضعت الشركة خطة تصاعدية لإعادة تشغيل رحلاتها إلى العديد من النقاط.مؤكدا أنه سيتم إضافة رحلات إلى كل من "برشلونة، وكوبنهاجن، وجنيف ومدريد" خلال الأسابيع القليلة المقبلة، و3 نقاط بقارة أفريقيا وهي "أديس أبابا، جوبا، تونس"، وسيتم إضافة "دار السلام" خلال الأسابيع المقبلة، و4 نقاط بمنطقة الشرق الأوسط وهي "دبي – أبو ظبي، والشارقة، بيروت" و3 نقاط بقارة أمريكا الشمالية وهي "واشنطن، نيويورك، تورونتو" بالإضافة إلى نقطة واحدة بالشرق الأقصى إلى مدينة "جوانزو" بالصين اعتبارا من اليوم الأربعاء، وذلك بالإضافة إلى تشغيل رحلات داخلية على مدار الأسبوع إلى كل من مدن شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، حيث أعلنت الشركة عن تشغيل رحلاتها إلى 17 نقطة بقارة أوروبا، 4 نقاط بقارة أفريقيا و 4 نقاط بالخليج والشرق الأوسط و3 نقاط بأمريكا الشمالية وإلى مدينة جوانزو بالصين.

وكانت الشركة الوطنية القابضه مصر للطيران، بدأت خلال الأسبوع الأول في تسيير رحلاتها إلى 13 نقطة بقارة أوروبا وهي "أمستردام – أثينا – بروكسل – بودابست – باريس – روما – ميلانو - لندن - فرانكفورت – ميونخ – برلين – فيينا _ اسطنبول".

وكان الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أكد أن الشركة تسعى لتوفير جميع سبل الراحة والأمان لركابها في جميع خطوات إجراءات سفرهم ابتداء من حجز تذاكرهم عبر الموقع الإلكتروني لمصر للطيران أو مركز الاتصالات والاستعدادات التي تمت داخل المطارات للحفاظ على توفير مسافات آمنة بين الركاب المسافرين، وعلى متن جميع طائراتنا المزودة بأنظمة لتنقية الهواء من الفيروسات والبكتريا وتجديد الهواء داخل مقصورة الطائرة وكذلك الوجبات المغلفة وحقيبة المستلزمات الوقائية التي سيتم توزيعها على الركاب بالإضافة إلى اهتمام الشركة بتزويد موظفيها بجميع المستلزمات الوقائية المناسبة.