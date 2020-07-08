مطار القاهرة يستقبل 7339 مسافرا على متن 81 رحلة

يستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم، 39 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة تقل على متنها 4520 مسافرا، كما يغادر المطار 42 رحلة سفر إلى عدة وجهات مختلفة، تقل على متنها 2819 مسافرا.

وأكدت مصادر مطلعة بالمطار، أنّ صالات المطار تستقبل خلال الـ24 ساعة رحلات دولية من عدة وجهات عربية وأوروبية وأفريقية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، إضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وتتخذ سلطات المطار الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، إذ تطبق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.