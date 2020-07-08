طقس الخميس مائل للحرارة وأمطار خفيفة.. والعظمى بالقاهرة 34

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ طقس الغد يكون مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري خلال ساعات النهار معتدل ليلا، يصاحبه شبورة مائيه صباحا على الطرق، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة متفرقة.

ويكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية نهارا لطيف ليلا، يصاحبه شبورة مائيه صباحا وفرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

ويبقي الطقس بين الحار وشديد الحرارة على محافظات الصعيد، خلال ساعات النهار معتدل ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس، فهي كما يلي:

القاهرة والوجه البحري 34 25

السواحل الشمالية 30 23

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 27

شمال الصعيد 37 25

جنوب الصعيد 41 28