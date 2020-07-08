مطار القاهرة يستقبل 6 رحلات دولية تقل 765 مسافرا

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، 6 رحلات طيران دولية، تقل على متنها 765 مسافرا قادمين من عدة وجهات بالخارج.

وقالت مصادر بالمطار وصلت رحلتين لشركة مصر للطيران، الأولى قادمة من واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية وعلى متنها 254 راكبا.

والرحلة الثانية قادمة من الإمارات وتقل على متنها 103 ركاب، كما استقبلت صالات الوصول بالمطار رحلة لطيران الخليج قادمة من البحرين وعليها 160 راكبا، ورحلتين لطيران العربية، الأولى قادمة من الشارقة وتقل 120 راكبا، والثانية قادمة من حائل وتقل 78 راكبا، ورحلة للخطوط الإثيوبية عليها 50 راكبا، وخصع ركاب الرحلات إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.