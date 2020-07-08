150 مليون جنيه لتطوير الشوارع الداخلية بمدينة الطور

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن مدينة الطور تشهد طفرة في كافة المجالات سواء في البنية التحتية أو المرافق والخدمات، مشيرًا إلى توقيع عقد مع شركة المقاولون العرب بقيمة 150 مليون جنيه لتطوير الطرق الداخلية بالمدينة، وتجديد الأرصفة وشبكات المياه والصرف الصحي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، بعدد من قيادات المحافظة، لمناقشة معدلات تنفيذ جميع المشروعات التي تنفذها شركة المقاولون العرب بمدينة طور سيناء.

من جانبه، صرح المهندس مبارك منصور مبارك رئيس قطاع القناة وسيناء، أن المشروعات تعد نقلة حضارية لمدينة طور سيناء وتهدف إلى تحويلها لمدينة سياحية، وذلك من خلال عملية تطوير شاملة.