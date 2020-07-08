متحدث الري: زراعة أكثر من 700 ألف فدان أرز هذا العام

قال المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، إن مصر تواجه العديد من التحديات المائية، مشيرًا إلى أنه يتم العمل على توفير احتياجات المواطنين من المياه، خاصة أن الطلب على المياه تزايد سواء للزراعة أو للشرب.

وأضاف السباعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدم برنامج "اليوم"، عبر شاشة "DMC": "نتابع موسم الفيضان الذي بدأ في منابع المائي، والسنة المائية في مصر تبدأ في 1 أغسطس، ونستعد بشكل كبير للفيضانات ونتعامل معها ونحلل البيانات في الوزارات وتتعامل معها قطاعات الوزارة".

وتابع أن الوزارة تتبنى الخطة القومية للمياه، حيث يتم ترشيد المياه من خلال التحول إلى طرق الري الحديثة بدلًا من الطرق القديمة: "الوزير يجتمع مع الوزارة بشكل شبه دوري لوضع الاستراتيجية، وهناك المشروع القومي لتأهيل الترع، ونستهدف 6184 كيلو متر طولي من الترع لتقليل نسبة البخر للحفاظ على المجاري المائية، وبالفعل تم تحويل هذا المشروع إلى خطة موضوعة وهذه المشروعات كثيفة العمالة".

وحول زراعة الأرز، أكد أنه من أكثر الزراعات التي تستهلك مياه: "بالتنسيق مع وزارة الزراعة والوزارات الأخرى، يتم تحديد المساحات التي تحتاجها الزراعات، وهذا العام كان القرار زراعة 724 ألف فدان أرز، بالإضافة إلى 350 فدان يتم زراعتهم على المياه ذات الملوحة العالية".