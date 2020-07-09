المجلس البريطاني يكرم مدرستين بطور سيناء لمشاركتهما في فعالياته

قال أحمد غيث مدير إدارة طور سيناء التعليمية، إن مدرستي الزهور الإعداديه بنات وبدر الابتدائية شاركتا في فعاليات المجلس الثقافي البريطاني في مصر، وذلك في ثلاثة مجالات رئيسية، هي الفنون واللغة الإنجليزية والأنشطة المجتمعية، وذلك لاكتساب بعض المؤهلات والمهارات اللازمة.

وأضاف أن المجلس الثقافي البريطاني منح شهادة تقدير لمدرسة الزهور إلاعدادية بنات مدينة الطور محافظة جنوب سيناء، تقديرًا لمشاركة المدرسة فى "برنامج تدريب المعلمين الوطني".

كما حصلت مدرسة بدر الابتدائية علي شهادة تقدير لمشاركتها الفعالة في البرنامج التدريبي الذي نظمه المجلس البريطاني.

وقال إن مدرسة الأمل الرسمية بطور سيناء حصلت على المركز الأول في التوجيه التربوي.