136رحلة تقل على متنها 15780 مسافرا في حركة رحلات اليوم بمطار القاهرة

يشهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، 136رحلة دولية وداخلية من وإلى عدة وجهات فى العالم، ومن المنتظر أن ينقل المطار على متن تلك الرحلات 15780 مسافرا.

وكشفت مصادر مطلعة، أن تشغيل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الجمعة، يعد أكبر نسبة تشغيل منذ بدء استئناف حركة الطيران بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر منذ مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.

وأضافت المصادر، أن تشغيل اليوم يتضمن 67 رحلة سفر تقل على متنها 5462 راكبا، في حين يستقبل المطار 69 رحلة وصول على متنها 10318 مسافرا إلى عدة وجهات أمريكية وأوروبية، وعربية وأفريقية.

وقالت المصادر، إن صالات المطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة، رحلات دولية من عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الإحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، كما تقوم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي