"عزيزي المسافر".. حملة عالمية لتوعية الركاب بإجراءات السلامة عند السفر

أعلنت تحالفات "One World – Sky Team – Star Alliance"، عن إطلاق فيديو تحت عنوان "عزيزي المسافر – Dear Travellers" لتوعية الركاب وتوضيح الإجراءات المتبعة من شركات الطيران لضمان سلامة عملائها عند السفر، حيث يلقي الفيديو الضوء على المراحل التي يمر بها الراكب خلال رحلته خاصة مع تخفيف الإجراءات الاحترازية والاتجاه العالمي لإعادة فتح الطيران.

وتهدف هذه الحملة إلى منح العملاء الشعور بالثقة في مراحل سفرهم المختلفة سواء في المطارات أو على متن الطائرات لضمان أن شركات الطيران والمطارات حول العالم تُطبق أعلى معايير الصحة والسلامة الشخصية للحد من المخاطر الصحية، في ضوء اهتمام التحالفات الثلاثة، والتي تضم شركات طيران تُمثل أكثر من خمسين بالمائة من حركة النقل الجوي العالمية.

وصرح جيفري جو رئيس تحالف ستار، "يسعدنا أن أُتيحت لنا الفرصة للعمل مع شركائنا في الصناعة لنتمكن من بث رسالة موحدة نطمئن من خلالها عملاءنا بأن الصحة والسلامة في صدارة اهتمامات صناعة الطيران".

وأضاف، نواجه أكبر تحدٍ في الصناعة في الوقت الحالي ولكننا مصممون على تخطيه من خلال إعادة الثقة في الطيران حتى نتمكن من ربط الحضارات والشعوب حول العالم ببعضهم البعض مرة أخرى.

من جانبه صرح روب جيرني رئيس تحالف Oneworld: إن السلامة هي أساس عملنا على الدوام في جميع الشركات الأعضاء بالتحالف، ومع الإجراءات الصحية الاحترازية التي تطبقها شركاتنا الأعضاء، وكذلك في صناعة النقل الجوي ككل فإن عملاءنا سيستأنفون خطط سفرهم بكل ثقة".

ومن ضمن التدابير المتبعة التي سيُطلب من الركاب تطبيقها خلال رحلاتهم بدايًة من إنهاء إجراءات السفر حتى الوصول إلى وجهاتهم المختارة ما يلي:

• يُطلب من الركاب وكذلك العاملين بشركات الطيران والمطارات ارتداء كمامات الوجه في المطار وداخل الطائرة بما يتماشى مع تعليمات الصحة العامة.

• توفير بيئة صحية آمنة داخل المطارات بالالتزام بالمسافات الآمنة في جميع الأماكن.

• زيادة وتكثيف التعقيم مع التركيز على أكثر الأماكن المعرضة الي اللمس سواء في المطارات أو داخل الطائرات.

• توافر أنظمة HEPA لتنقية للهواء على متن الطائرات الحديثة والمماثلة لتلك للمستخدمة داخل المستشفيات، حيث تعمل هذه الأنظمة على تنقية 99.9% من ملوثات الهواء.

كما صرحت كريستين كولفيل رئيس تحالفSky Team: "دائما ما كانت سلامة وصحة عملائنا وموظفينا هي أهم أولوياتنا. ولقد لمسنا تعاونا مذهلا من قبل جميع العاملين في صناعة الطيران لتطبيق مستويات متعددة من الحماية في مجالي الصحة والسلامة.

كما نود أن نطمئن الركاب بأن شركات الطيران قد اتخذت إجراءات عديدة لضمان سلامتهم الشخصية في المطارات وداخل الطائرات.

وأعلنت كل من التحالفات الثلاث مسبقًا عن عدد من المبادرات التي تركز على ضمان التشغيل الآمن تطبيق الإجراءات الاحترازية الموصي بها من قبل خبراء الصحة ومنظمي وقادة شؤون صناعة الطيران في العالم.