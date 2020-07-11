تسيير 136 رحلة من مطار القاهرة حول العالم خلال 24 ساعة

سير مطار القاهرة الدولى، أمس الجمعة، 136 رحلة دولية وداخلية إلى عدة وجهات فى العالم وأقلت الرحلات 15780 راكبا.

وكشفت مصادر مطلعة بالمطار أن تشغيل مطار القاهرة الدولى، على مدار أمس الجمعة يعد أكبر نسبة تشغيل منذ بدء استئناف حركة الطيران بعد توقف دام أكثر من 3 شهور منذ مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.

وأضافت المصادر أن تشغيل أمس الجمعة، تضمن 67 رحلة سفر تنقل على متنها 5462 راكبا، في حين استقبل المطار 69 رحلة وصول على متنها 10318 راكبا، إلى عدة وجهات، سواء أمريكية أوربية أو عربية أو أسيوية أو أفريقية.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة رحلات دولية من عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.