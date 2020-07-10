دورية "نيتشر": علماء إيطاليون اكتشفوا كورونا ببلادهم ديسمبر الماضي

قال الإعلامي أحمد فايق، إن دورية "نيتشر" العلمية، أجابت عن مجموعة أسئلة متعلقة بفيروس كورونا، من خلال مجموعة من العلماء المتخصصين في الأوبئة، خلال حلقة اليوم من برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC".

وأضاف أن العلماء أجابوا عن تساؤل حول أصل فيروس كورونا: "معظم العلماء أجمع على أن مصدره الخفافيش من نوع حدوة الحصان، من خلال وسيط بينه وبين جسم الإنسان، ولم يقولوا إجابات واضحة عن البلد الأصلية التي ظهر منها الفيروس، لكن المثبت الآن أن أول ظهور للفيروس كان في الصين، لكن في محاولة الإجابة عن الجذور، فإنه من خلال تحليل الصرف الصحي لبعض المدن الإيطالية اكتشف علماء إيطاليون، أن هذا الفيروس موجود هناك منذ شهر ديسمبر الماضي".

وتابع أن أحد العلماء قال إن هذا الفيروس لم ينشأ في الصين، مستندًا في ذلك إلى أن مئات الآلاف من الفيروسات تكون موجودة في الكثير من المجتمعات ولكنها تكون خاملة وتنشط عندما تجد البيئة الملائمة لها: "استند على أنه فيروس خامل موجود في دول كثيرة، مستندًا على ما توصل إليه العلماء الإيطاليون في مياه الصرف الصحي في منتصف ديسمبر، أي قبل الإعلان عن اكتشاف أول حالة مصابة في الصين بعدة أسابيع، ووجده خبراء على آثار في البرازيل في شهر نوفمبر".