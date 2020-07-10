"رشاد": انتشال 7 جثامين في حادث الغرق بالإسكندرية حتى الآن

كشف اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، تفاصيل غرق عدد من الأشخاص في شاطئ النخيل بالإسكندرية، قائلا: إن الأعداد المؤكدة في الواقعة وجرى انتشال جثامينها 7 أشخاص، وشخص وسيدة مصابين ويتلقيان العلاج بالمستشفى، وعمليات الإنقاذ مازالت سارية، لافتا إلى أن الإسكندرية كانت من المحافظات السباقة في إغلاق شواطئها، حيث جرى إغلاق 61 شاطئ، إضافة إلى 43 شاطئ بقرى الساحل الشمالي.

وأضاف "رشاد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن للأسف هناك بعض الأشخاص غير ملتزمين، ويبحث عن شواطئ غير مأهولة، مثل الشواطئ الصخرية التي لا تسمح بنزول الأسر والعائلات، "بدأوا ينزوا الساعة 4 و5 و6 الفجر على أساس الوقت دة مفيهوش حملات على الشواطئ ودة اللي حصل مع حادثة النهاردة".

وتابع: "الساعة 5 وتلت النهاردة نزل بعض الأفراد شاطئ النخيل، في نطاق حي العجمي، مخصص لنزلاء 6 أكتوبر، نزل طفل وبدأ يغرق، ومدام الشاطئ مغلق يبقى مفيهوش خدمات بما فيه خدمات الإنقاذ، فنزل معاه 3 أشخاص ولكن بدأوا يغرقوا معاه وبعد كدة نزلوا تباعا لحد ما الناس راحوا وطلعوا الناس اللي غرقت".