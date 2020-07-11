حفيد محمود ياسين عن دوره بـ"الفتوة": شخصية مشوفتهاش في حياتي

تحدث محمود عمرو محمود ياسين عن دوره في مسلسل "الفتوة" والفترة الزمنية التي يتحدث عنها المسلسل، قائلا: "فترة الخمسينات والستينات والسبعينات عندنا فكرة عنها أكتر ولكن المسلسل بيتكلم عن قرن تاني حوالي 1850 حتى مفيش عنه أفلام أو دراما بشكل كبير، فأنا مكنتش أعرف عن الفترة دي أي حاجة، أسمع فكرة الفتوات لكن مش عارف فكرة الفتوة، كما إن طريقة الكلام دلوقتي أسرع من زمان ومختلفة".

وأضاف "محمود" خلال لقاء ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، الذي يقدمه رامي رضوان، "عشان أي ممثل يعمل دور لازم يبقى عنده مخزون للشخصية اللي هيعملها، فأنا مكنش عندي مخزون لشخصية عبده اللبان، ومشفتش الشخصية دي قبل كدة في حياتي"، وعن كواليس اشتراكه في المسلسل قائلا: "الأول كلموا الأول أبويا عشان مش معاهم نمرتي فقالوله إحنا بنعمل مسلسل وعاوزين نكلم محمود، فوالدي اللي قالي على التفاصيل".

وتابع: "قالي أبويا إن المسلسل اتكتب منه 17 حلقة عندك 15 مشهد فيهم فاعتبرته كويس، لأن معنديش خبرة، واتحمست جدا وكنت مبسوط، ودايما بقول عاوز أمثل كتير بس مش عاوز أعتمد على نفسي، روحت قدمت ورقي في فيلم لمس أكتاف وموفقتش فيه".