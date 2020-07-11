تأجيل طرح فيلم Monster Hunter إلى أبريل 2021

تم تأجيل طرح فيلم Monster Hunter بدور العرض السينمائي في أمريكا، إلى يوم 23 أبريل 2020، بعدما كان من المقرر عرضه في 4 سبتمبر 2020، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا، بحسب موقع هوليود ريبورتر.

Monster Hunter، من إخراج Paul W.S. Anderson، وبطولة ميلا جوفوفيتش، توني جا، وميجان جود، وتكلفة إنتاجه 60 مليون دولار بحسب موقع IMDB.

يذكر أنه قبل Monster Hunter، تم تأجيل طرح عدد من الأفلام بسبب انتشار "كورونا" منها فيلم Candyman بعدما أعلنت شركة Universal Pictures تأجيله، ليكون موعد عرضه الجديد 16 أكتوبر بدلًا من 25 سبتمبر.

وفيلم Halloween Kills الذي تمّ تأجيله، من يوم 16 أكتوبر 2020، ليصبح 15 أكتوبر 2021.

وفيلم Halloween Ends الذي تم تأجيله لمدة عام، من 15 أكتوبر 2021، إلى موعده الجديد في 14 أكتوبر 2022.

وتمر السينما بواحد من أسوأ فتراتها على الإطلاق، والتأجيل بات أسلم حل، وبجانب تأجيل طرح الأفلام، بدأت أكبر الأحداث السينمائية والفنية وبعض المهرجانات، إعلان تأجيل إقامة فعالياتها إلى وقت لاحق.

وأجلت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، الدورة المقبلة التي تحمل رقم 93، إلى يوم 25 أبريل 2021، بعدما كانت تقام في فبراير من كل عام.

وأجلت الأكاديمية البريطانية لفنون السينما المتحركة "بافتا" حفل توزيع جوائز دورتها الـ73 إلى يوم 11 أبريل 2021.

وأعلن المسؤولون عن جوائز Spirit للفيلم المستقل، تأجيل الحفل إلى يوم 24 أبريل 2021.

كما أعنلت رابطة هوليود للصحافة الأجنبية عن تأجيل الحفل السنوي لتوزيع جوائز جولدن جلوب للسينما والتلفزيون في دورتها الـ78 إلى يوم 28 فبراير عام 2021.