مطار القاهرة ينجح في تسيير 124 رحلة طيران خلال الـ 24 ساعة الماضية

استقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار يوم أمس السبت، 62 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، أقلت على متنها 9221 مسافرا كما غادر المطار 62 رحلة سفر إلى عدة وجهات، أوروبية وعربية، وأسيوية، وإفريقية، أقلت على متنها 4724 مسافرا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن صالات الوصول بالمطار استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، رحلات دولية من عدة وجهات بالخارج، سيرتها شركات دولية وعربية، والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة. واتخذت سلطات المطار جميع الإجراءات الإحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.

كان الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، قال إن الشركة الوطنية نقلت ما يقرب من 30 ألف راكب على متن 264 رحلة دولية في الأسبوع الأول لعودة تشغيل حركة الطيران الدولي المنتظم حيث تم تشغيل رحلات إلى 23 وجهة دولية في الفترة من 1 يوليو وحتى 7 يوليو الجاري هي (أمستردام ؛ أثينا، بروكسل، بودابست، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ميونيخ، ميلانو، برلين، فيينا، أديس أبابا، جوبا، تونس، دبي، أبوظبي، الشارقة ، بيروت ، واشنطن ، نيويورك ، تورنتو ، البحرين ) بمتوسط 15 رحلة دولية يوميا بنسب امتلاء 70 إلى 75% بخلاف تشغيل 22 رحلة داخلية نقلت 2200 راكب و56 رحلة شحن جوي خلال هذه الفترة.

وأضاف الطيار رشدي زكريا أنه اعتيارا من يوم 8 يوليو وحتى 14 يوليو ستبدأ المرحلة الثانية من بداية التشغيل والتي من المقرر أن تصل عدد الوجهات التي نطير إليها إلى 27 وجهة بإضافة جوانزو وكوبنهاجن وجنيف ولاراناكا وتزيد إلى أكثر من 30 رحلة في النصف الثاني من شهر يوليو بإضافة خط برشلونة ومدريد ودار السلام ولاجوس وأبوجا وكانو، ومتوقع إعلان بعض الدول فتح مطاراتها لسفر واستقبال رحلات دولية للشركات الطيران في نهاية الشهر الحالي.

وأوضح زكريا أن متوسط عدد الركاب في الاتجاهين على الرحلات الدولية والداخلية بلغ 4500 راكب يوميا وهي نسبة مقبولة كانت غير متوقعة في ضوء حجم التشغيل الحالى الذي لا يتعدى 20% من عدد الرحلات التى كانت تسيرها الشركة قبل أزمة كورونا حيث كانت تشغل "مصر للطيران" متوسط 90 رحلة دولية وداخلية يوميا.

الجدير بالذكر أن مصر للطيران لم تغب عن سماء العالم خلال فترة توقف رحلات الطيران الدولي لنقل الركاب حيث قامت شركة مصر للطيران للشحن الجوي في الفترة من 19 مارس وحتى نهاية يونيو 2020 بتشغيل 390 رحلة شحن جوي نقلت على متنها 29 ألف طن بضائع إلى 18 وجهة دولية.