مطار القاهرة الدولي يستقبل 15 رحلة خلال اليوم

استقبل مطار القاهرة الدولي، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، 15 رحلة طيران دولية، أقلت 2538 مسافرا، قادمين من عدة وجهات أوروبية، وعربية، وآسيوية، وأفريقية.

وأكدت مصادر بمطار القاهرة، أن صالات الوصول بالمطار استقبلت 15 رحلة بينهم رحلة قادمة من «مسقط - عمان» أقلت على متنها مصرين عالقين بدولة قطر بعد نقلهم عبر الخطوط العمانية إلى مسقط، بالإضافة إلى رحلات قادمة من «الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، المملكة العربية السعودية، الإمارات، البحرين، اليمن، أثيوبيا».

وتقوم سلطات المطار بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.