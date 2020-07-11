23 رحلة دولية تغادر مطار القاهرة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم

غادرت مطار القاهرة الدولي، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 23 رحلة طيران دولية إلى عدة وجهات مختلفة بالخارج وعلى متنها 2359 مسافرا، وذلك بعد عودة حركة الطيران المنتظم بالمطارات المصرية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأكدت مصادر مطلعة بالمطار، بأن صالات السفر بالمطار شهدت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، مغادرة 23 رحلة لعدة وجهات مختلفة.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.