القليوبية تسجل 29 حالة إصابة جديدة بكورونا

سجلت محافظة القليوبية، وفقًا لبيانات وزارة الصحة الرسمية منذ بداية الجائحة، حتى اليوم، 7017 إصابة بفيروس كورونا المستجد، على مستوى المحافظة منها 29 حالة إصابة جديدة، جرى تسجيلها، اليوم، على مستوى المحافظة و4 حالات وفاة.

وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة في القليوبية، وفق خريطة الإصابات أن مدينة ومركز بنها وشبرا الخيمة سجلا أعلى معدل للإصابة بفيروس كورونا على مستوى القليوبية، منذ بدء الجائحة وحتى اليوم السبت، حيث سجلت مدينة شبرا الخيمة شرق وغرب 1635 حالة إصابة، ومركز ومدينة بنها 1784 حالة إصابة، ومركز ومدينة طوخ 830 حالة إصابة، ومركز ومدينة قليوب 606 حالات، وشبين القناطر 713 حالة إصابة، والخانكة 488 حالة إصابة، ومركز ومدينة كفر شكر 339 حالة والقناطر الخيرية 507 حالة إصابة، ومدينة قها 339 حالة، ومدينة العبور 78 حالة إصابة

كانت مستشفى بنها التعليمي أعلنت شفاء وخروج 5 حالات، بعد أن أثبتت التقارير الطبية والأشعة تعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل عدد المتعافين إلى 99 حالة، منذ تحويل المستشفى إلى عزل لمصابي كورونا.

وقالت الدكتورة أمنية خليفة مدير مستشفى بنها التعليمي، أن عدد الشفاء ارتفع داخل المستشفى، وأن عدد المتعافين بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم في رفع معدلات الشفاء، وتطبيق بروتوكول وزارة الصحة.