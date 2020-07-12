القاهرة تستقبل 15 رحلة تقل 2441 مسافرا في الساعات الأولى من صباح اليوم

استقبل مطار القاهرة الدولي منذ صباح اليوم الأحد، 15 رحلة طيران دولية، على متنهم نحو 2441 مسافرا من جنسيات مختلفة، قادمين من عدة وجهات بالخارج.

وقالت مصادر بالمطار وصلت 4 رحلات لشركة مصر للطيران، الأولى قادمة من نيويورك وعلى متنها 302 راكبا، والرحلة الثانية قادمة من المدينة وتقل 284 مسافرا، ورحلتين من الإمارات على متنهم 243 مسافرا، كما وصلت صالات الوصول بالمطار رحلة لخطوط الطيران النمساوية والقادمة من فيينا وتقل 118 مسافرا، ورحلتين لشركة إير كايرو قادمتين من السعودية وعلى متنهما 348 مسافرا، ورحلة للخطوط التونسية تقل 83 مسافرا، ورحلتين لشركة فلاي ايجيبت قادمين من السعودية وعلى متنهما 280 مسافرا.

كما وصلت رحلة للخطوط الأثيوبية قادمة من أديس أبابا وتقل 132 راكبا، ورحلة للخطوط اليمنية قادمة من سيئون وتقل 50 مسافر، ورحلة لطيران العربية قادمة من الإمارات وتقل 174 مسافرا، ورحلة لشركة النيل قادمة من السعودية وعليها 177 مسافرا، بالإضافة إلى رحلة للطيران العمانى تقل 250 مسافرا.

وأشارت المصادر إلى اتخاذ سلطات المطار جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات الجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التي تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.