وزيرا الطيران والسياحة والآثار يتفقدان متحف مطار القاهرة الدولي

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، متحف مطار القاهرة الدولي بمبنى الركاب رقم 2، وذلك للوقوف على مستجدات الأعمال به، تمهيدا لافتتاحه قريبا، ليصبح عنصر جاذب جديد داخل مطار القاهرة الدولي، للزائرين والوافدين ومسافري الترانزيت.

ووجه الوزيران، بإجراء بعض التعديلات على القاعة التى تبلغ مساحتها 120 متر تقريبا، تمهيدا لاستقبال القطع الأثرية وفتارين العرض، وذلك فور وصولهما مطار القاهرة الدولي مساء اليوم السبت، بعد انتهاء زيارتهما إلى محافظة جنوب سيناء.

ويضم المتحف، نحو 100 قطعة أثرية، تم اختيارها بعناية من اللجنة العليا لسيناريوهات المتاحف، من عدد من المتاحف المصرية، لتعكس الأوجه المختلفة للحضارة المصرية، منذ العصور المصرية القديمة والإسلامية والقبطية، للتعبير عن الأوجه المختلفة لعظمة الحضارة المصرية العريقة.

وتضم القطع الأثرية، مومياوات مزينة بالكارتوناج المذهب ورسومات ملونة، كانت في مخازن المتحف المصري بالتحرير، ومجموعة أخرى من الأواني الكانوبية، وتمثال للإله ايزيس المجنح مصنوع من البرونز، وتماثيل صغيرة من العصرين اليوناني والروماني من متحف السويس القومي، وبعض قطع النسيج والسجاد من المتحف الإسلامي وغيرها.