نائب: إنجازات السيسي على الأرض تؤكد أن مصر تعيش عصرها الذهبي

أكد المهندس علاء والي عضو مجلس النواب، أن حجم المشروعات القومية والخدمية التي يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي يومًا بعد يوم على أرض الواقع، تؤكد أن الدولة المصرية تعيش عصرها الذهبي، لأن ما يحدث على الأرض لم تشهده مصر من قبل.

وقال عضو مجلس النواب أن افتتاح المرحلة الثالثة من إسكان الأسمرات يأتي استكمالًا لمسيرة الإنجازات التي يقودها الرئيس السيسي بنجاح على أرض الوطن منذ أن تولى المسئولية، لتخرج مصر من ظلام العشوائيات إلى النور في ثوب جديد يفتخر به المصريون.

وقال النائب علاء والى أن الدولة المصرية حققت العدالة الاجتماعية للمواطنين، ووفرت لهم حياة كريمة يشملها المسكن الملائم، وكذلك وصول الدعم لمستحقيه، كما تصدت لفوضى البناء المخالف للحفاظ على حقها وحق شعب مصر من الأرض.