اليوم إعادة 1215 مصريا من الكويت عبر الجسر الجوي للطيران

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، أن الجسر الجوي للطيران سيعيد اليوم 1215 مصريا من دولة الكويت، إلى مطارات «القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والأقصر»، وذلك عبر 7 رحلات جوية.

وأوضحت المصادر، أن مطار القاهرة الجوي يستقبل 3 رحلات على متنها 635 مسافرا، بينما يستقبل مطار سوهاج الدولي رحلتين على متنهما 290 راكبا، ويستقبل مطار أسيوط الدولي رحلة واحدة، تقل على متنها 145 راكبا، ويستقبل مطار الأقصر الدولي رحلة واحدة تقل على متنها 145 راكبا.

وتتخذ سلطات المطارات جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطارات.

كان الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، قال إن الشركة الوطنية نقلت مايقرب من 30 ألف راكب على متن 264 رحلة دولية في الأسبوع الأول لعودة تشغيل حركة الطيران الدولي المنتظم، حيث تم تشغيل رحلات إلى 23 وجهة دولية في الفترة من 1 يوليو وحتى 7 يوليو الجاري، هي (امستردام؛ اثينا، بروكسل، بودابست، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ميونيخ، ميلانو، برلين، فيينا، أديس أبابا، جوبا، تونس، دبي، أبوظبي، الشارقة، بيروت، واشنطن، نيويورك، تورنتو، البحرين)، بمتوسط 15 رحلة دولية يوميا بنسب امتلاء 70 إلى 75% بخلاف تشغيل 22 رحلة داخلية نقلت 2200 راكبا، و56 رحلة شحن جوي خلال هذه الفترة.

وأشار إلى أنه اعتبارا من يوم 8 يوليو وحتى 14 يوليو ستبدأ المرحلة الثانية من بداية التشغيل والتي من المقرر أن تصل عدد الوجهات التي نطير إليها إلى 27 وجهة بإضافة جوانزو وكوبنهاجن وجنيف ولاراناكا وتزيد إلى أكثر من 30 رحلة في النصف الثاني من شهر يوليو، بإضافة خط برشلونة ومدريد ودار السلام ولاجوس وأبوجا وكانو، ومتوقع إعلان بعض الدول فتح مطاراتها لسفر واستقبال رحلات دولية للشركات الطيران في نهاية الشهر الحالي.

وكان "رشدي" أوضح أن متوسط عدد الركاب في الاتجاهين على الرحلات الدولية والداخلية بلغ 4500 راكب يوميا وهي نسبة مقبولة كانت غير متوقعة في ضوء حجم التشغيل الحالي الذي لا يتعدي 20% عدد الرحلات التى كانت تسيرها الشركة قبل أزمة كورونا حيث كانت تشغل مصرللطيران متوسط 90 رحلة دولية وداخلية يوميا.

الجدير بالذكر أن مصر للطيران لم تغيب عن سماء العالم خلال فترة توقف رحلات الطيران الدولي لنقل الركاب، حيث قامت في الفترة من 19 مارس وحتى نهاية يونيو 2020 بتشغيل 390 رحلة شحن جوي نقلت على متنها 29 ألف طن بضائع إلى 18 وجهة دولية.