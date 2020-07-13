كل ما تريد معرفته عن اختبارات الـACT.."إلكترونية والنتيجة خلال 4 أيام"

قبل أيام، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتمام إجراءات اعتماد اختبارات الـACT ضمن نظم الاختبارات المقررة بشهادة الدبلومة الأمريكية المؤهلة للالتحاق بالجامعات بجمهورية مصر العربية، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير أفضل النظم التعليمية لأبنائها الطلاب.

وأكدت الوزارة، أن اختبار الـACT يضم اختبارات (E-math- science- reading) ويؤهل للالتحاق بالكليات غير العملية، مضيفة، أن اختبار الـACT مواد متخصصة في مواد (math- science) بشأن التأهيل للالتحاق بكليات القطاع الطبي والهندسي، على أن تجرى اختبارات الـACT لمحاولات يوليو وسبتمبر عام 2020 استثناء مما سبق فيما تعذر اتمامه لضيق الوقت على أن تسرى كافة القواعد من اختبارات ودون استثناء فيما يلي:

** تجرى اختبارات الـACT من خلال سبع محاولات على مدار العام الدراسي "سبتمبر، أكتوبر، ديسمبر، فبراير، أبريل، يونيو، يوليو).

** يتم الاختبار على فترتين صباحًا ومساءً للطالب أن يلتحق بإحداهما وليس كلاهما.

** يمكن اختبار ACT الطلاب من دخول الكليات الأدبية حال اجتيازهم اختبارات اللغة الإنجليزية وعددهم اثنان + اختبار Math (الرياضيات) فقط.

** عند رغبة الطالب دخول الكليات العملية فيما عدا القطاع الطبي وقطاع الهندسة فعليه إضافة اختبار Science الخاص باختبارات ACT إلى ما سبق.

** يحتاج الطالب إلى اجتياز اختبار Subject Test عند دخول أحد كليات القمة بقطاعي الطب والهندسة بحسب اختياره وهو يعادل اختبار Sat2.

** لا يحتاج الطالب عند دخول اختبارات Subject Test إلي اجتياز اختبار Science الخاص باختبارات ACT.

** يمكن للطالب الاختيار ما بين اختبار ACT أو Sat1، ويمكنه أيضًا الاختيار ما بين اختبار Subject Test أو Sat2.

** يتمتع الطالب المصري بجميع المحاولات من كلا النظامين في عدد المحاولات دون أن يؤثر ذلك علي العدد النهائي للمحاولات، أي يتمتع في كل عام بجميع المحاولات من الاختبارين في آن واحد.

** يمكن للطالب اجتياز ACT مع اختبار Sat 2 كما يمكنه أيضًا اجتياز اختبار Sat 1 مع اختبار Subject Test الخاص باختبارات ACT بحسب الأحوال وحين رغبة الطالب في ذلك.

** اختبارات ACT وSubject Test تتيح للطالب الذي يدرس في مصر أو خارجها دخول جميع الجامعات والكليات المصرية الحكومية والخاصة.

** تسري ذات قواعد التنسيق الخاصة بال Bonus Matching على الطلاب الذين يجتازون اختبارات ACT واختبارات Subject Test.

** اختبارات ACT هي اختبارات الكترونية غير ورقية تجري في مراكز اختبارات تعتمدها وزارة التربية والتعليم

** تظهر النتيجة في خلال (4) أيام من تاريخ أداء الامتحان.

** يتم الامتحان يومي الجمعة والسبت من كل شهر طبقًا للجدول المرفق.