إزالة 197 حالة تعد على أملاك الدولة واسترداد 13 ألف متر أراض زراعية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، اليوم، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية من إزالة 197 حالة تعد على مساحة 13 ألف متر من أراضي الزراعية وأملاك الدولة، ضمن فعاليات الموجة 16 لإزالة التعديات على الأملاك وأراضي الري والزراعة والأوقاف بقرى ومراكز المحافظة.

كان اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من حكمدار مديرية الأمن يفيد بتدشين حملات مكبرة بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن والأحياء تضمنت إزالة 97 حالة تعد على مساحة 8 آلاف و790 مترا مربعا بمركز المحلة الكبرى، وإزالة 56 حالة بمساحة 3 آلاف و185 مترا مربعا بمركز كفر الزيات، بالإضافة إلى تنفيذ الإزالة لـ 26 حالة بمساحة 1052 مترا بمركز طنطا، كما تم إزالة 17 حالة تعدي بمساحة 389 متر مربع بمركز قطور .

في ذات السياق، أشار أحمد عطا نائب محافظ الغربية، أن إجمالي المستهدف تنفيذه خلال الموجة الـ16 لإزالة التعديات 391 حالة بمساحة 5 آلاف و496 متر خلال الفترة من الأربعاء الماضي وحتى نهاية يوليو الجاري، مشيراً إلى أن هناك تنسيق كامل بين المحافظة ومديرية الأمن وجهات الولاية لمتابعة نتائج حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة.