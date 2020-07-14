دبي تستضيف معرض الطائرات الخاصة في الشرق الأوسط ديسمبر المقبل

أعلن اتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "ميبا"، تنظيم معرض طائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة، الرائد في الشرق الأوسط، بدبي، خلال الفترة من 8- 10 ديسمبر 2020 في دبي "وورلد سنترال"، الذي سيسلط الضوء على أحدث التقنيات والأفكار والفرص، التي تسهم في صياغة مستقبل القطاع في الشرق الأوسط والعالم.

وإلى جانب الحلول المتطورة والطائرات عالمية المستوى التي ستعرض على شاشات المعرض، سيُلقي الحدث الضوء ومن خلال المؤتمر الخاص به، على الاتجاهات الرئيسية التي تؤثر في هذا القطاع، في مرحلة ما بعد (كوفيد-19).

وفي حين أن شركات الطيران التجارية تشهد انتعاشا تدريجيا بطيئا، فإن شركات الطيران الخاص، تشهد طفرة في الأعمال التجارية، وارتفاعا ملحوظا في عدد العملاء الجدد.

ووفقاً لأحدث الدراسات، تعمل رحلات الطيران الخاص بنسبة تصل إلى 70% أو أكثر من المعتاد، ويعود سبب هذا الارتفاع إلى تفضيل العملاء الجدد للطيران الخاص على غيره نظرا للمخاوف الصحية وانخفاض الأسعار، الأمر الذي يعزز نمو هذا القطاع بشكل كبير.

وقال علي أحمد النقبي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ"ميبا": "يسعدنا أن نعلن عن عودة معرض طائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة بـ"ميبا"، الذي سيكون أحد أهم فعاليات قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص التي ستنعقد هذا العام، وبينما نتابع باستمرار الأوضاع الراهنة في ظل انتشار وباء (كوفيد-19)، فإننا نعتبر صحة وسلامة العارضين وفرق العمل والحضور أولويتنا القصوى، إذ سنتخذ كل التدابير الاحترازية المناسبة لضمان أمنهم وسلامتهم".

وأضاف النقبي: "ستركز نسخة العام 2020 من المعرض على الفرص الهائلة التي يقدمها قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص، وسيستعرض الحدث آخر التوجهات التي يشهدها القطاع هذا العام، إلى جانب توقعات العام 2021 ومستقبل هذا القطاع خلال السنوات المقبلة، وبحلول عام 2037، ستتصدر منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ قائمة أسرع الأسواق نموا، بمعدل نمو سنوي لعدد الكيلومترات التي يقطعها الراكب (RPK) يبلغ 5.7%، ونتطلع من خلال هذا الحدث الرائد إلى إبراز الفرص السانحة والترحيب بالوفود والزوار والشركاء في دبي مرة أخرى".

ومن المتوقع دخول أكثر من 7 آلاف طائرة جديدة إلى قطاع الطيران الخاص على المستوى العالمي، وستتخذ 10% منها مقرات لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعمل في المنطقة حالياً 682 طائرة.

وعلى الرغم من ظهور مؤشرات إيجابية، إلا أن انتشار وباء (كوفيد-19) كان له آثار كبيرة على مختلف القطاعات، ودعا النقبي الحكومات إلى ضرورة دعم قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص إلى جانب الطيران التجاري.

وأوضح النقبي مؤخرا، أن بعض شركات طيران رجال الأعمال والطيران الخاص، تواجه أزمة سيولة حقيقية نتيجة لانتشار فيروس كورونا.

وأبرز رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ"ميبا"، أن هذا القطاع يعزز السفر التجاري، يمكنه من إعادة التشغيل والتعافي بشكل أسرع من شركات الطيران التجارية، لذا على الحكومات تضمينه في خطط الإنعاش الاقتصادي، حيث سيعتمد تعافي ونمو قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص بشكل رئيسي على التعاون بين المنافسين التقليديين من الشركات العالمية، وعليهم تبادل المعرفة والمعلومات وأفضل الممارسات.

وتجدر الإشارة، إلى أن معرض طائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة بـ"ميبا"، سيتيح للمؤسسات فرصة لقاء نخبة عالمية من مصنعي طائرات رجال الأعمال والطيران الخاص، وشركات هندسة وإلكترونيات الطيران، ومراكز إنجاز الطائرات، وشركات الإيجار، وبائعي الطائرات، الذين سيعرضون أحدث منتجاتهم وخدماتهم.