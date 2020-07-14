50% انخفاضا في معدل إصابات كورونا بالمنوفية

أعلن الدكتور عبدالباري العجيزي مدير عام الطب العلاجي، المتحدث الرسمي باسم مديرية الصحة في المنوفية، انخفاض معدل الإصابة بفيروس كورونا في المحافظة بنسبة 50% الشهر الجاري مقارنة بالشهور الماضية، مشيرا إلى أن المستشفيات أصبحت بها أماكن فارغة في العناية المركزة.

وأضاف مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية لـ"الوطن"، أن مديرية الصحة تدرس إخلاء عدد من المستشفيات وضمها إلى أقرب مستشفى لإعطاء مساحة لاستقبال جميع الحالات الطارئة والكشوفات الخاصة بالمرضى وإلغاء تخصيص النسب المقررة لمصابي كورونا داخل المستشفيات.