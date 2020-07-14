ارتفاع عدد المرشحين لانتخابات "الشيوخ" إلى 36 بالقليوبية

ارتفع عدد المرشحين المحتملين لمجلس الشيوخ بمحافظة القليوبية على المقاعد الفردية إلى 36 مرشحًا، وذلك مع غلق باب الترشح اليوم، حيث تقدم في الساعة الأخيرة محمد سيد أمام عبد الحميد مدير المصرف المتحد "مستقل".

وتلقت لجنة تلقي أوراق الترشح بمحكمة بنها الإبتدائية، برئاسة المستشار صبري البنا رئيس المحكمة، اليوم، أوراق 4 مرشحين، وهم رضا شحات عبدالعليم محمد الدجوي من القناطر الخيرية، وسلامة صلاح مطاوع من قرية الأحراز بشبين القناطر معلم خبير، وكلاهما مستقليّن، إضافة إلى المهندس علي محمد علي من بهتيم شبرا عن حزب الغد.

كما تقدمت دعاء عبدالمنعم محمد سلام عن حزب المؤتمر، بأوراق ترشحها، ليرتفع عدد السيدات المرشحات لخوض الانتخابات إلى 8.

فيما أجرت مستشفيات بنها التعليمي وناصر العام والقناطر الخيرية وطوخ المركزي الكشف الطبي على 40 مرشحًا محتملًا حتى الآن.

وشهدت اللجنة العامة إجراءات أمنية مشددة بإشراف العميد وائل نبيل رئيس مباحث المحكمة، حيث وُضعت حواجز حديدية أمام اللجنة لتنظيم عملية الدخول، وألزمت اللجنة المرشحين بارتداء الكمامات والالتزام بتعليمات الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.