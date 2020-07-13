خالد أبو بكر: خدمات الأحوال المدينة في مصر تفوق نظيرتها بفرنسا

أشاد الإعلامي خالد أبو بكر، بالمقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة ووحدة تراخيص الدقي، وخاصة بعد بدء العمل، مؤكدًا أن هناك طفرة كبير في منشآت وزارة الداخلية لم تشهدها مصر من قبل.

وأضاف خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، : "كل شيء بانتظام يعني حاجة 7 نجوم، وهناك طفرة في مباني الداخلية سوءا الأقسام والأحوال المدينة والمرور".

وطالب خالد أبو بكر، بخارطة طريق عن تطوير باقي مقرات المرور في محافظات الجمهورية المختلفة.

وشدد على ضرورة أن لا يتنازل المصريين عن هذا المستوى في التطوير والمنشآت الخدمية، مستطردًا: "كلام كبير ومحترم وراقي، والأحوال المدينة في مصر وخدماتها تفوق نظيرتها في دول أوروبية كثيرة كفرنسا".