مطار القاهرة يستقبل أكثر من 10000مسافر خلال الـ 24 ساعة المقبلة

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الأربعاء، 48 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها 6650 مسافرا، كما يغادر المطار 51 رحلة سفر إلى عدة وجهات، أوربية وعربية وأسيوية وإفريقية، تقل على متنها 3452 مسافرا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار تستقبل خلال الـ 24 ساعة رحلات دولية من عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني "مصر للطيران"، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التي تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة؛ تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.