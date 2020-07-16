مطار القاهرة الدولي يستقبل ويودع 99 رحلة خلال الـ 24 ساعة الماضية

استقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار يوم أمس الأربعاء، 48 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، أقلت على متنها حوالي 6650 راكبا، كما غادر المطار 51 رحلة سفر إلى عدة وجهات، أوربية وعربية وأفريقية، أقلت على متنها 3452 مسافرا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، رحلات دولية من عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وقامت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تم مراعاة المسافات الإجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.