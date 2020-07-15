المطار يستقبل 11 رحلة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم

استقبل مطار القاهرة الدولي خلال الساعات الساعات الأولى من صباح، اليوم الأربعاء، 11 رحلة طيران دولية، تقل على متنها نحو 1902 مسافر من جنسيات مختلفة قادمين من عدة وجهات خارجية.

وقالت مصادر بالمطار استقبل صالات الوصول 3 رحلات لشركة مصر للطيران، رحلة قادمة من واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية وعلى متنها 275 راكبا، ورحلتين من الإمارات علة متنهم 354 راكبا، كما استقبلت صالات الوصول رحلة للخطوط الإماراتية تقل 181 راكبا، ورحلة للخطوط اليمنية قادمة من عدن تقل 140 راكبا، ورحلة للخطوط الكويتية تقل 250 راكبا، ورحلة للخطوط الإثيوبية عليها 60 راكبا، ورحلة لطيران الخليج قادمة من البحرين وتقل 158 راكبا، ورحلة لشركة فلاي ناس قادمة من السعودية وعليها 133 راكبا، كما وصلت المطار رحلة لطيران العربية قادمة من الإمارات وتقل 174 راكبا، ورحلة لشركة النيل للطيران قادمة من جدة وعليها 177 مسافر.

واتخذت سلطات المطار الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، تم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التي تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار.