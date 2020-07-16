128 رحلة في مطار القاهرة لنقل 13670 مسافرا اليوم

يسيّر مطار القاهرة الدولي اليوم، 128 رحلة دولية وداخلية إلى عدة وجهات حول العالم، ومن المنتظر أن ينقل المطار على متن تلك الرحلات 13670 مسافرا من جنسيات مختلفة.

وكشفت مصادر مطلعة في مطار القاهرة الدولي، عن أنّ المطار سيشهد على مدار الساعة اليوم ارتفاع نسبة التشغيل في عدد من الجهات الدولية المختلفة، مقارنة بالأسبوع الماضي، بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر منذ مارس الماضى بسبب جائحة كورونا المستجد كوفيد 19.

وكشفت المصادر عن أنّ رحلات اليوم تتضمن 65 رحلة سفر تغادر وهي تقل على متنها 4194، فى حين يستقبل المطار 63 رحلة وصول على متنها 9476 مسافرا من جنسيات مختلفة، إلى عدة وجهات، أمريكية، وأوربية وعربية، وأفريقية.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي الإجراءات الوقائية اللازمة للتصدي لفيروس الكورونا المستجد كوفيد 19، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.