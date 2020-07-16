مطارا برج العرب وسوهاج الدوليين يستقبلان أولى رحلات شركة طيران العربية

استقبل مطارا برج العرب الدولي ومطار سوهاج الدولي، أولى الرحلات القادمة من دولة الإمارات العربية لشركة طيران العربية من مدينة أبوظبي بخط سير "أبو ظبي - برج العرب - أبو ظبي"، وذلك بواقع ثلاث رحلات أسبوعيا بطراز Airbus 320، كما ستسير شركة عربية رحلة أسبوعيا إلى مطار سوهاج الدولي "أبو ظبي - سوهاج - أبو ظبي"، وذلك في إطار جهود وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية وزيادة عدد الرحلات للوجهات المختلفة بين جمهورية مصر العربية وباقي دول العالم.

واستقبل مطار سوهاج رحلة جوية قادمة من سلطنة عمان الشقيقة تابعة لشركة الطيران العمانية "السلام اير" وعلى متنها 174 راكبا، والتي من المقرر لها تسيير رحلات بخط سير "صلالة - سوهاج - مسقط"، وتم استقبال الطائرات بتقليد رش المياه فور هبوطها تعبيرا عن السعادة لاستقبال الرحلات الجديدة وكان في استقبال الركاب مديري المطاراين مع فرق العلاقات العامة لتقديم كل التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات الوصول، وتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة والتباعد الاجتماعي حفاظا على سلامة المسافرين والعاملين بالمطارات.